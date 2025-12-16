Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |07:10 WIB
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
Orang Terkaya di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut daftar 10 orang paling tajir Indonesia tahun 2025 versi Forbes. Hartono bersaudara masih berada di peringkat teratas sebagai orang paling kaya di Indonesia.

Meskipun kekayaan bersih gabungan antara R. Budi dan Michael Hartono turun hingga USD6,5 miliar menjadi USD43,8 miliar, keduanya tetap berada di peringkat pertama orang paling tajir di Indonesia versi Forbes.

Di tahun yang penuh gejolak ini, para orang tajir Indonesia mampu meraup banyak cuan dari melonjaknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 17% pada tahun ini. Terlihat dari peningkatan harta kekayaan kolektif orang paling tajir Indonesia yang mencapai rekor USD306 miliar, naik dari tahun sebelumnya USD263 miliar.

Selain Hartono bersaudara, miliarder petrokimia dan energi Prajogo Pangestu juga mengumpulkan lebih dari USD140 juta dari IPO Chandra Daya Investasi pada Juli. Anak perusahaan infrastruktur dari Chandra Asri Pacific yang terdaftar di bursa saham mempertahankan posisi kedua setelah meningkatkan kekayaan bersihnya sebesar 23% menjadi USD39,8 miliar.

Berikut daftar 10 orang paling tajir Indonesia tahun 2025 versi Forbes:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement