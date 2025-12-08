Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun

JAKARTA - Orang super kaya di Indonesia masih menikmati subsidi dari pemerintah. Pada 2025, anggaran subsidi mencapai Rp498,8 triliun pada 2025. Untuk itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan merombak strategi penyaluran subsidi nasional.

Saat ini Kementerian Keuangan bersama Danantara dan BUMN energi/transportasi tengah menyusun ulang strategi penyaluran subsidi nasional. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Diakui Purbaya, hasil analisis mengindikasikan adanya kebocoran subsidi kepada kelompok masyarakat mampu alias orang kaya.

“Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tetap sasaran, tempat sasaran. Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu,” ujar Purbaya usai rapat, Kamis (4/12/2025).

Pembahasan tersebut merupakan agenda utama dalam Rapat Kerja tertutup dengan Komisi XI DPR hari ini. Rapat tersebut juga dihadiri oleh CEO BPI Danantara Rosan P Roeslani bersama jajaran direksi BUMN energi seperti PT PLN, Pertamina, KAI, dan MIND ID.

Purbaya menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi karena masih ada kendala desain yang membuat masyarakat relatif kaya atau bahkan super kaya, tetap menikmati subsidi energi dan kompensasi.

“Tadi dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi, utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada,” tambah Purbaya.