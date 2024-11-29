Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Segera Umumkan Kebijakan Subsidi BBM Jadi BLT

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |10:43 WIB
Prabowo Segera Umumkan Kebijakan Subsidi BBM Jadi BLT
Prabowo Segera Umumkan Kebijakan Subsidi BBM. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keputusan terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan diumumkan sendiri oleh Presiden Prabowo. Bahlil mengaku telah melapor hasil rapat koordinasi perdana antar Kementerian/Lembaga terkait kebijakan subsidi tepat sasaran tersebut.

"Jadi kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden, dan saya sebagai ketua tim daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi," jelas Bahlil, dikutip Jumat (29/11/2024).

Sebab Kepala Negara ingin memastikan bahwa penerima subsidi adalah masyarakat yang tepat.

"Nanti Bapak Presiden insya Allah dengan kami akan mengumumkan. Kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran. Kalau ditanya kapan, akan diumumkan. Nanti lihat hari dan tanggal yang baik," terangnya.

Bahlil menambahkan, dari opsi skema subsidi yang dilaporkan kepada Presiden, salah satunya adalah opsi blending, di mana subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema ini, imbuhnya, untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Halaman:
1 2
