HOME FINANCE HOT ISSUE

Data Penerima Subsidi BBM Diumumkan Prabowo

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |10:41 WIB
Data Penerima Subsidi BBM Diumumkan Prabowo
Data Penerima Subsidi BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan daftar penerima subsidi energi baik BBM maupun listrik sudah satu data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sekarang, setelah kita exercise oleh BPS, data kita sekarang sudah satu data. Yang pertama kita pastikan adalah satu data," kata Menteri Bahlil dikutip Antara di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurut dia, selama ini subsidi energi sebagian dinilai tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan pengkajian data, sehingga daftar penerima subsidi energi menjadi seragam.

Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya sudah melakukan rapat koordinasi antarkementerian/lembaga mengenai skema distribusi BBM subsidi, serta telah melaporkan hasil rapat tersebut ke Presiden.

Disampaikannya, untuk keputusan terkait subsidi sektor energi akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Telusuri berita finance lainnya
