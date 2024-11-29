Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Ojek Online Tak Boleh Pakai BBM Subsidi

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |07:09 WIB
Penyebab Ojek Online Tak Boleh Pakai BBM Subsidi
Ojol dilarang pakai BBM subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ojek online (ojol) dilarang menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite atau Solar. Pasalnya kendaraan ojol digunakan untuk kegiatan usaha.

Sementara itu, BBM subsidi seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau untuk transportasi publik.

Bahlil menegaskan bahwa tidak seharusnya usaha mendapatkan subsidi, karena itu bukan sasaran dari program subsidi tersebut.

"Ojek dia kan pakai untuk usaha. Loh iya dong, masa usaha disubsidi?" kata Bahlil, Kamis (28/11/2024).

Bahlil Lahadalia juga menyebutkan adanya kemungkinan bahwa tidak semua pengendara ojol adalah pemilik asli kendaraan tersebut. Terdapat beberapa motor yang digunakan oleh ojol ternyata milik orang lain yang kemudian mempekerjakan pengendara tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188096/bbm_shell-9RQD_large.jpg
Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188082/distribusi_bbm-tU2L_large.jpg
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188075/bbm_pertamina-uP80_large.jpg
Upaya Pemulihan Distribusi BBM dan LPG ke Aceh Dipercepat Meski Akses Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188057/distribusi_bbm-41iw_large.jpg
Pertamina Percepat Penanganan Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973/pertamina-l67z_large.jpg
Pertamina Diyakini Mampu Selesaikan Lebih Cepat Masalah Distribusi BBM di Wilayah Bencana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement