Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026, Segini Besarannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |21:15 WIB
ESDM Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026, Segini Besarannya
Impor BBM SPBU Swasta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan kuota impor terhadap operator SPBU swasta untuk tahun 2026.

Laode memastikan kuota impor yang diberikan naik dibandingkan kuota yang diberikan tahun 2025. Hanya saja, ia masih enggan untuk membocorkan berapa volume impor yang diberikan SPBU swasta untuk tahun 2026 ini.

"Sudah (diberikan izin impor). (Kenaikannya 10% dari tahun 2025) miriplah sama," katanya saat ditemui di Kantor BPH Migas usai acara Penutupan Posko Nataru, Senin (5/1/2025).

Laode mengharapkan, dengan pemberian kembali kuota impor untuk operator swasta, pasokan BBM di SPBU bisa kembali pada periode normal. Tidak terjadi kembali polemik kelangkaan BBM SPBU swasta seperti yang terjadi di penghujung tahun 2025 lalu.

"Bukan segera normal, harusnya sudah normal (pasokan BBM di SPBU). Kan kita tidak ada menghentikan (impor SPBU swasta)," tambahnya.

Sebelumnya, Laode menyebut pemberian kuota impor BBM untuk SPBU Swasta tahun 2026 akan mempertimbangkan konsumsi BBM pada tahun 2025. Pihaknya telah melakukan prognosa konsumsi BBM tahun 2025 hingga akhir Desember 2025. Termasuk menghitung kekurangan yang sebelumnya terjadi di SPBU swasta.

"Kemungkinan polanya seperti itu, 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda, kalau tahun ini pakai referensi tahun 2024, tahun depan (2026) pakai referensi (prognosa konsumsi BBM) tahun 2025," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM (7/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193722/konsumsi_bbm-p7kW_large.jpg
Konsumsi BBM Naik 0,9 Persen pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085/bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408/menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407/menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192319/spbu_swasta_langka_bbm-Fyvo_large.jpg
Kaleidoskop 2025: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192291/bbm_pertamina-hvA4_large.jpg
BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement