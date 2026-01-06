Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Swasembada Beras, Prabowo: Target Empat Tahun, Kita Capai dalam Waktu Satu Tahun

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |07:35 WIB
Indonesia Swasembada Beras, Prabowo: Target Empat Tahun, Kita Capai dalam Waktu Satu Tahun
Presiden Prabowo hadir di acara Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Swasembada beras merupakan target strategis nasional yang sebelumnya ditetapkan untuk dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, target tersebut berhasil diwujudkan jauh lebih cepat.

“Saya beri target kepada tim saya, kita harus swasembada beras empat tahun. Itu target saya, empat tahun,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Senin, 5 Januari 2026.

Lebih lanjut, Kepala Negara dengan penuh kebanggaan menyampaikan capaian penting tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia dalam momentum perayaan Natal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Hal ini menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.

“Tahun 2025, kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun,” imbuh Prabowo.

Selain memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, capaian swasembada beras Indonesia juga memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Prabowo menyebutkan bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193756//presiden_prabowo-QH5f_large.jpg
Presiden Prabowo Gelar Retret Menteri dan Wamen di Hambalang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193748//presiden_prabowo-LumN_large.jpg
Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193743//prabowo_subianto-U439_large.jpg
Prabowo Singgung Pihak yang Nyinyir: Nggak Apa, Kita Kerja dengan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193739//prabowo-5rE3_large.jpg
Kelakar Prabowo Kalah 3 Kali di Pilpres: Pak Luhut Nggak Dukung Saya Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193740//prabowo-yNTA_large.jpg
Prabowo Sindir Pakar Omon-Omon Doyan Ngarang di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193735//prabowo-G8cv_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Saya Terharu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement