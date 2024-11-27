Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jaga Pasokan ke Pembangkit Listrik, Gas Jadi Backbone Transisi Energi

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:48 WIB
Jaga Pasokan ke Pembangkit Listrik, Gas Jadi Backbone Transisi Energi
Gas Jadi Backbone Transisi Energi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rantai pasok gas diperkuat untuk pembangkit di tengah era transisi energi. Gas berperan penting sebagai energi transisi dalam mendukung pengembangan energi terbarukan dan keberlanjutan pasokan energi untuk ketahanan energi nasional.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan dalam draft RUPTL 2024-33, dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 102 GW hingga 2040, dengan komposisi 75% energi terbarukan dan 20% gas.

Energi terbarukan secara bertahap akan menjadi dominan dengan masih mempertahankan sebagian porsi untuk gas dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik dan kestabilan finansial, sambil tetap menekan emisi karbon secara agresif.

“Gas dengan potensi dalam negeri yang melimpah memainkan peran kunci untuk menggantikan Bahan Bakar Minyak, mendukung intermittency energi terbarukan variabel, menjembatani transisi menuju energi bersih maupun menjadi energi masa depan dengan teknologi seperti carbon capture.” ujar Rakhmad dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Hingga 2040, PLN menargetkan pembangunan 22 GW pembangkit listrik gas baru yang terdiri lebih dari dari 100 unit tersebar di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2

