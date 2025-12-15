Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Marina Budiman, Satu-satunya Wanita Cantik yang Masuk 10 Orang Terkaya di Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |20:05 WIB
Segini Kekayaan Marina Budiman, Satu-satunya Wanita Cantik yang Masuk 10 Orang Terkaya di Indonesia
Segini kekayaan Marina Budiman, satu-satunya wanita yang masuk 10 orang terkaya di Indonesia. (Foto: Okezone.com/DCI Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Marina Budiman, satu-satunya wanita yang masuk 10 orang terkaya di Indonesia. Dirinya memiliki kekayaan hingga USD8,2 miliar atau setara Rp136,5 triliun (kurs Rp16.657 per USD).

Melansir Forbes, Senin (15/12/2025), masuknya Marina Budiman ke 10 besar orang paling tajir Indonesia didukung meningkatnya permintaan untuk pusat data. Hal ini pun membuat saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) meroket.

Selain Marina, para pendiri DCI lainnya, yakni Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia, turut masuk dalam daftar orang paling tajir di Indonesia. Kekayaan Otto lebih besar dari Marina, USD11,3 miliar atau setara Rp188 triliun.

Sedangkan Han Arming Hanafia naik 38 peringkat ke posisi ke-12 dengan kekayaan USD5,3 miliar.

Profil Marina Budiman

Marina Budiman merupakan salah satu pendiri dan Presiden Komisaris pusat data DCI Indonesia. Dirinya mendirikan DCI pada 2011 bersama Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3189952//budi_hartono-ol5k_large.png
Daftar 10 Orang Paling Tajir Indonesia Tahun 2025 Versi Forbes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175548//kaisar_china-vETV_large.jpg
Harta Kekayaan Permaisuri Wu, Satu-satunya Wanita Terkaya di Sepanjang Sejarah Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/455/3160900//orang_kaya-u4bA_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/455/3159697//arini_subianto-E8zk_large.jpg
Adu Kekayaan 2 Janda Terkaya Dunia Arini Subianto dengan Melinda French Gates, Siapa Paling Tajir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/65/3155926//marina-8CeR_large.jpg
Lulusan Universitas Toronto, Ini Riwayat Pendidikan Marina Budiman Perempuan Terkaya di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/455/3155787//marina_budiman-MZGE_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Marina Budiman, Miliarder Teknologi dan Wanita Terkaya di Indonesia Versi Forbes
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement