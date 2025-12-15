Segini Kekayaan Marina Budiman, Satu-satunya Wanita Cantik yang Masuk 10 Orang Terkaya di Indonesia

Segini kekayaan Marina Budiman, satu-satunya wanita yang masuk 10 orang terkaya di Indonesia. (Foto: Okezone.com/DCI Indonesia)

JAKARTA - Segini kekayaan Marina Budiman, satu-satunya wanita yang masuk 10 orang terkaya di Indonesia. Dirinya memiliki kekayaan hingga USD8,2 miliar atau setara Rp136,5 triliun (kurs Rp16.657 per USD).

Melansir Forbes, Senin (15/12/2025), masuknya Marina Budiman ke 10 besar orang paling tajir Indonesia didukung meningkatnya permintaan untuk pusat data. Hal ini pun membuat saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) meroket.

Selain Marina, para pendiri DCI lainnya, yakni Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia, turut masuk dalam daftar orang paling tajir di Indonesia. Kekayaan Otto lebih besar dari Marina, USD11,3 miliar atau setara Rp188 triliun.

Sedangkan Han Arming Hanafia naik 38 peringkat ke posisi ke-12 dengan kekayaan USD5,3 miliar.

Profil Marina Budiman

Marina Budiman merupakan salah satu pendiri dan Presiden Komisaris pusat data DCI Indonesia. Dirinya mendirikan DCI pada 2011 bersama Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia.