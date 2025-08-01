Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan 2 Janda Terkaya Dunia Arini Subianto dengan Melinda French Gates, Siapa Paling Tajir

Rahma Anhar , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |21:05 WIB
Adu kekayaan dua janda terkaya dunia, Arini Subianto dengan Melinda French Gates, siapa paling tajir. (Foto: Okezone.com/Forbes)
JAKARTA – Adu kekayaan dua janda terkaya dunia, Arini Subianto dengan Melinda French Gates, siapa paling tajir? Dua sosok perempuan ini menjadi janda terkaya dengan kisah hidup yang dinamis.

Melinda French Gates merupakan mantan istri pendiri Microsoft, Bill Gates. Sedangkan Arini Subianto merupakan pewaris dan pemimpin perusahaan keluarga Subianto, yang terkenal dari sektor pertambangan hingga agribisnis.

Melinda French Gates, Kini Filantropis Miliarder

Setelah resmi bercerai dari Bill Gates pada 2021, Melinda French Gates kini menjadi ibu tiga anak dan seorang miliarder. Per Mei 2025, Forbes melaporkan bahwa Melinda memiliki kekayaan bersih sekitar USD30,6 miliar, atau setara Rp490–520 triliun, berkat penyelesaian perceraian senilai USD12,5 miliar dan kepemilikan saham Microsoft senilai lebih dari USD6,3 miliar.

Kekayaannya menempatkannya di antara 20 wanita terkaya di dunia. Namun, setelah keluar dari yayasan bersama mantan suaminya, Melinda sekarang berkonsentrasi pada filantropi pribadi dan tetap aktif dalam masyarakat global.

Lain Halnya dengan Wanita Terkaya Indonesia, Arini Subianto, Pewaris Taipan Batu Bara

Arini Subianto adalah nama terkenal di dunia bisnis Indonesia. Ia adalah putri dari pendiri Adaro Energy, almarhum Benny Subianto. Arini adalah Presiden Direktur Persada Capital Investama dan memiliki portofolio yang luas dalam bidang energi, agribisnis, properti, dan gaya hidup.

 

