Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun

JAKARTA - Perusahaan milik R Budi Hartono dan Michael Hartono alias Hartono Bersaudara. Perusahaan ini mampu menghasilkan harta kekayaan bagi Hartono Bersaudara mencapai USD43,8 miliar atau setara Rp731,10 triliun (kurs Rp16.692 per USD).



Dengan harta kekayaan ini, Hartono Bersaudara menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia 2025 versi Forbes. Namun, harta kekayaan Hartono Bersaudara turun jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai USD50,3 miliar. Demikian seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (16/12/2025).



Forbes telah merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2025 dengan lonjakan kekayaan yang fantastis. Tercatat, harta kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia 2025 naik menjadi USD306 miliar atau setara Rp5.107,75 triliun (kurs Rp16.692 per USD) dibandingkan USD263 miliar pada tahun 2024.



Lonjakan harta kekayaan 50 orang terkaya Indonesia 2025 versi Forbes ini ditopang meroketnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah gejolak ekonomi global.



R Budi Hartono dan Michael Hartono alias Hartono Bersaudara mendapatkan sebagian besar kekayaan dari investasi di Bank Central Asia (BCA).



Keluarga Hartono membeli saham BCA dari keluarga Salim setelah kehilangan kendali atas bank tersebut selama krisis ekonomi Asia pada 1997-1998.