HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Ini Daftarnya

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |07:05 WIB
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Ini Daftarnya
Daftar terbaru orang terkaya di Indonesia per Agustus 2025 telah dirilis Forbes. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar terbaru orang terkaya di Indonesia per Agustus 2025 telah dirilis Forbes. Prajogo Pangestu kembali menduduki peringkat teratas dengan total kekayaan sebesar USD32,4 miliar atau sekitar Rp531,03 triliun.

Salah satu sosok yang menarik perhatian adalah Otto Toto Sugiri, pendiri DCI Indonesia, perusahaan pusat data terbesar di Tanah Air yang mengalami peningkatan kekayaan secara drastis hingga hampir menyamai kekayaan keluarga Hartono.

Para konglomerat ini berasal dari beragam sektor, seperti batu bara, petrokimia, perbankan, ritel, properti, energi terbarukan, hingga pusat data. Secara keseluruhan, total kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia per Agustus 2025 mencapai Rp2.500 triliun, mengalami lonjakan tajam dibandingkan pada Juli sebelumnya sebesar Rp2.100 triliun.

Berikut daftar lengkap 10 orang terkaya di Indonesia pada Agustus 2025:

1. Prajogo Pangestu

Pemilik Barito Pacific, kembali menduduki peringkat teratas dengan total kekayaan sebesar USD32,4 miliar atau sekitar Rp531,03 triliun. Saat ini, ia menempati posisi ke-59 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

2. Low Tuck Kwong

Dikenal sebagai 'Raja Batu Bara' dan pemilik Bayan Resources, Low Tuck Kwong berada di posisi kedua dengan kekayaan mencapai USD25,7 miliar atau setara Rp421,2 triliun.

3. Robert Budi Hartono

Robert, yang menguasai saham mayoritas di BCA dan Djarum, memiliki kekayaan sebesar USD20,7 miliar atau sekitar Rp339,2 triliun.

Michael Hartono

Saudara kandung Budi Hartono ini berada di urutan keempat dengan total kekayaan mencapai USD19,9 miliar atau setara Rp326,1 triliun.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
