Apa Itu Family Office? Purbaya Tak Tahu Konsep Usulan dari Luhut, Tegas Tolak Bangun Pakai APBN

JAKARTA - Apa itu family office? Kini family office menjadi bahan perbincangan publik usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membiayai pembangunan family office usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Bali menggunakan APBN.

Wealth Management Center atau family office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Satu family office mengelola kekayaan satu individu atau keluarga. Family office sudah banyak tersebar atau diterapkan di Singapura, Abu Dhabi dan Hong Kong.

Family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong.

Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI).

Pada pemberitaan 2024, pembentukan family office sudah dibahas sejak pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Kala itu Luhut mengklaim bisa menarik dana jumbo dari orang super kaya.

Menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global. Dari perhitungan terkini, ada sekitar USD11,7 triliun dana kelolaan family office di dunia," kata Luhut dalam pemberitaan 1 Juli 2024.