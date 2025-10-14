Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tolak Danai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |12:27 WIB
Purbaya Tolak Danai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!
Purbaya Tolak Danai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri! (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mendanai pembangunan family office usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Bali pakai APBN.

Purbaya menegaskan, tidak akan mengalihkan anggaran untuk proyek pembangunan family office yang dikabarkan tengah digodok oleh DEN bersama Kementerian Keuangan. Purbaya mengaku sudah mendengar pembahasan soal family office sejak lama, namun memilih untuk tidak terlibat lebih jauh.

“Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, fokus utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran. “Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor. Itu aja,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya memberikan masukan terkait rencana tersebut, Purbaya menampik. “Enggak, kalau mau saya doian lah,” katanya sembari tersenyum.

 

