Bea Cukai Terancam Dibubarkan, Purbaya: 16 Ribu Pegawai Dirumahkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |06:01 WIB
Bea Cukai Terancam Dibubarkan, Purbaya: 16 Ribu Pegawai Dirumahkan
Bea Cukai Terancam Dibubarkan, Purbaya: 16 Ribu Pegawai Dirumahkan (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terancam dibubarkan hingga digantikan jika kinerja tidak diperbaiki. Saat ini, citra Bea Cukai sedang terpuruk akibat kasus serius yang melibatkan oknum pegawainya. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta waktu selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Bea Cukai.

"Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” jelas Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menegaskan bahwa perbaikan kinerja Bea Cukai adalah keharusan, mengingat ancaman serius yang dihadapi. Jika Bea Cukai gagal memperbaiki citra dan kinerjanya, pembubaran dan penggantian dengan pihak eksternal menjadi risiko di depan mata.

“Kalau kita Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS (Société Générale de Surveillance). Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” jelas Purbaya.

Ancaman ini, menurut Purbaya, telah menyadarkan para pegawai DJBC untuk berbenah. Dia menyebut, jika perbaikan gagal, 16.000 pegawai Bea Cukai terancam dirumahkan.

"Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," tegas dia.

 

