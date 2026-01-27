Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya: Besok Saya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai!

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |13:06 WIB
Purbaya: Besok Saya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai!
Purbaya: Besok Saya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai! (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal membenahi internal Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Sejumlah pejabat yang terindikasi bermasalah bakal dicopot dalam waktu dekat.

"Akan saya kasih kejutan agak drastis mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen," kata Purbaya dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sejalan dengan itu, Purbaya bilang sejumlah kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi lima pelabuhan di bawah koordinasi DJBC juga tidak lepas dari pencopotan. "Saya ganti semua, sebagian saya rumahkan. Ini message untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja yang lebih serius ke depan," kata dia.

Purbaya mengatakan pengganti pejabat DJBC dipastikan dari internal Kementerian, alih-alih mencari kandidat lain di luar DJBC. "Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
