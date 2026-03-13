Siapkan Skema Pengganti KUR, Purbaya Lobi Prabowo Tarik PNM dari Danantara

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Badan Pengelola Investasi Danantara ke bawah naungan Kementerian Keuangan kini telah sampai di meja Presiden. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Menkeu untuk merombak skema penyaluran kredit UMKM di Indonesia.

Purbaya mengaku telah melaporkan kajian awal mengenai opsi pemindahan PNM tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah dibawa, sudah dihitung terus. Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden. 'Pak ada rencana begini, kalau boleh ini'. Tapi belum diputuskan. Cuma beliau bilang, ya hitung saja, kalau bagus kenapa tidak. Tapi itu kan opsi, bisa iya bisa tidak,” ungkap Purbaya usai sidang debottlenecking, Jumat (13/3/2026).

Proses diskusi intensif terus dilakukan bersama CEO Danantara, Rosan Roeslani. Purbaya menegaskan bahwa perhitungan yang sedang dilakukan saat ini berfokus pada efektivitas penyaluran modal bagi rakyat kecil.

“Kami sudah hitung terus dengan Pak Rosan. Apa langkah yang terbaik buat negara, buat penyaluran hukum dan untuk kredit UMKM,” tambahnya.

Rencana Purbaya ini didasari oleh keinginan untuk menjadikan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Tujuannya adalah menjadikan PNM sebagai penyalur langsung kredit bagi pelaku UMKM, menggantikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini disalurkan melalui perbankan.

Menkeu menilai, skema KUR saat ini kurang optimal dan membebani APBN melalui subsidi bunga yang sangat besar.