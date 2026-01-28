Purbaya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggantikan semua pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Bahkan, ada pegawai Bea Cukai yang dirumahkan. Rencana perombakan besar-besaran ini akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Akan saya kasih kejutan agak drastis mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya," kata Purbaya dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Perombakan di jajaran Bea Cukai mencakup kepala kantor wilayah hingga pejabat di lima pelabuhan besar. Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.

"Terus seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan," katanya.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Pergantian sejumlah pejabat menjadi bagian dari upaya memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai.

"Ini message (pesan) untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan," kata Purbaya.