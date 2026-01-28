Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |05:03 WIB
Purbaya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan
Purbaya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggantikan semua pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Bahkan, ada pegawai Bea Cukai yang dirumahkan. Rencana perombakan besar-besaran ini akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Akan saya kasih kejutan agak drastis mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen.  Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya," kata Purbaya dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Perombakan di jajaran Bea Cukai mencakup kepala kantor wilayah hingga pejabat di lima pelabuhan besar. Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.

"Terus seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan," katanya.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Pergantian sejumlah pejabat menjadi bagian dari upaya memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai.

"Ini message (pesan) untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan," kata Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197953/menkeu_purbaya-lFrs_large.jpg
Rupiah Terus Menguat, Ini Penjelasan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197948/menkeu_purbaya-jGUe_large.jpg
Benahi Bea Cukai, Purbaya Akan Rotasi Pejabat di 5 Pelabuhan Besar Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197946/menkeu_purbaya-ITky_large.JPG
Kejar Target Pajak, Purbaya Bakal Ganti Pegawai Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197945/menkeu_purbaya-VRkg_large.jpg
Pesan Purbaya ke Investor: Jangan Takut Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197936/menkeu_purbaya-ALhZ_large.jpg
Purbaya: Pajak Toko Online Tunggu Ekonomi 6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197909/purbaya-jh76_large.jpg
Purbaya Cegah Krisis Ekonomi 1998 Terulang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement