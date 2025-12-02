Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tunggu BNPB Minta Tambahan Anggaran Bencana di Sumatera: Kan Tahu Saya Kaya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |07:07 WIB
Purbaya Tunggu BNPB Minta Tambahan Anggaran Bencana di Sumatera: Kan Tahu Saya Kaya
Purbaya Tunggu BNPB Minta Tambahan Anggaran Bencana di Sumatera: Kan Tahu Saya Kaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap untuk menambahkan anggaran untuk penanggulangan bencana di pulau Sumatera.

Puurbaya menjelaskan, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki anggaran lebih dari Rp500 miliar. Namun Kementerian Keuangan siap menggelontorkan anggaran lebih jika ada permintaan tambahan anggaran.

"Karena BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap juga menambah. Dan sudah ada di anggarannya," kata Purbaya usai menghadiri Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Purbaya mengatakan, tambahan anggaran yang akan dialokasikan untuk penanganan bencana di Sumatera akan menyesuaikan permintaan dan kebutuhan BNPB. Anggaran tersebut berasal dari pos darurat bencana yang telah disiapkan.

"Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya. Itu tinggal BNPB mengajukan ABT (anggaran belanja tambahan) ke kita. Nanti kita proses," tutur Purbaya.

 

