HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |18:15 WIB
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar 4 konglomerat Indonesia pemilik ekspedisi. Seiring berubahnya pola belanja masyarakat Indonesia dengan belanja online, kini sektor ekspedisi menjadi bisnis yang menggiurkan. Tidak heran, kekayaan para pemilik dari bisnis ekspedisi di Indonesia pun terus bertambah. 

Bagi yang hobi berbelanja online, tentu sudah tidak asing dengan beberapa bisnis ekspedisi ternama di Indonesia seperti TIKI, JNE maupun Lion Parcel. Beberapa bisnis tersebut terus berkembang dan menjadi bisnis besar hingga membuat pemiliknya masuk dalam jajaran konglomerat di Indonesia. 

Berikut ini Okezone rangkum 4 konglomerat Indonesia pemilik ekspedisi, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

1. Soeprapto Soeparno (TIKI)

TIKI atau Titipan Kilat didirikan di Jakarta pada 1 September 1970 oleh Soeprapto Soeparno dan istrinya, Nuraini Soeprapto dengan nama PT Cika Van Titipan Kilat.

Awalnya TIKI hanya melayani pengiriman untuk wilayah Pangkal Pinang, Surabaya, dan Semarang. Namun seiring berjalannya waktu, jangkauan pengiriman TIKI mulai meluas. 

Ketika bisnis tersebut stabil, Soeparno mendirikan jasa ekspedisi lain pada 1990 bersama Djohari Zein. Jasa ekspedisi tersebut adalah PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE, sehingga pendiri TIKI dan JNE adalah Soeprapto Soeparno dan istri, beserta Djohari Zein.

2. Johari Zein (JNE & Paxel)

Johari Zein merupakan salah satu pengusaha sukses yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari bisnis ekspedisi. Dia merupakan salah satu pendiri PT Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE dan salah satu tokoh penting dalam perusahaan.

Perusahaan ekspedisi yang telah berdiri sejak 1990 ini didirikan oleh Soeprapto Soeparno. Meski demikian, Johari Zein juga memegang posisi penting di perusahaan ini.

Selain itu, Johari Zein juga mendirikan jasa ekspedisi lain yakni Paxel yang telah berdiri pada 2017. Pendirian Paxel merupakan upaya Johari untuk tetap menjadi nomor satu di bidang pengiriman barang.

 

