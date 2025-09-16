Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit

JAKARTA - Adu kekayaan calon Menko Polkam baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, bak bumi dan langit. Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk figur untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif.

Sejumlah nama dinilai potensial mengisi kursi tersebut, salah satunya Mahfud MD.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menilai, Mahfud punya kans untuk menjadi Menko Polkam lantaran punya pengalaman kerja duduk di berbagai lembaga tinggi negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud juga pernah menjadi Menko Polhukam.

Anies Baswedan juga dinilai punya peluang untuk ditunjuk menjadi Menko Polkam oleh Presiden Prabowo. Hal itu dilandasi lantaran Anies memahami konsep pengelolaan negara.

Berikut adu kekayaan Anies Baswedan dengan Mahfud MD yang dirangkum Okezone, Selasa (16/9/2025):

1. Harta Kekayaan Anies Baswedan

Anies turut melaporkan Laporan Harta Kekayaan Lembaga Negara (LHKPN) terbarunya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies diketahui terakhir melapor pada 13 Oktober 2024.