HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Siwon Super Junior, Dikecam Usai Unggah Belasungkawa untuk Aktivis AS Charlie Kirk

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |22:01 WIB
Harta Kekayaan Siwon Super Junior, Dikecam Usai Unggah Belasungkawa untuk Aktivis AS Charlie Kirk
Harta Kekayaan Siwon Super Junior, Dikecam Usai Unggah Belasungkawa untuk Aktivis AS Charlie Kirk (Foto: Siwon/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Siwon Super Junior, dikecam usai unggah belasungkawa untuk aktivis AS Charlie Kirk. Anggota Super Junior,  Choi Siwon kembali jadi sorotan publik. Bukan hanya karena harta kekayaannya yang fantastis hingga dijuluki crazy rich Korea Selatan, melainkan juga lantaran unggahan belasungkawa untuk aktivis kontroversial asal Amerika Serikat, Charlie Kirk, yang menuai kecaman keras dari penggemar.

Siwon dikenal sebagai salah satu idol K-Pop terkaya. Lahir dari keluarga konglomerat pemilik Hyundai Department Store dengan kekayaan diperkirakan mencapai USD600 juta atau sekitar Rp9,8 triliun (kurs Rp16.400 per USD), dia tetap meniti karier di industri hiburan. Selain menjadi anggota Super Junior, pria kelahiran 7 April 1986 itu sukses sebagai aktor, model, hingga pebisnis. Demikian dilansir korea.com.sg, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Popularitasnya membuat Siwon dilirik banyak merek ternama, mulai dari Black Jacket, Seoul Milk, hingga sejumlah brand internasional di China, Thailand, dan Indonesia. Kekayaan pribadi Siwon pada 2023 ditaksir mencapai USD55 juta atau sekitar Rp902 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk harta keluarganya yang melimpah.

 

Halaman:
1 2
