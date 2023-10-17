Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Lion Parcel Bakal IPO di Bursa Efek Indonesia, Kapan?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:02 WIB
Lion Parcel Bakal IPO di Bursa Efek Indonesia, Kapan?
IPO Lion Parcel (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lion Parcel berencana untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam waktu dekat.

"Kita masih ada rencana menuju IPO. Namun, secara waktu, kami belum mengumumkan kapan tepatnya. Pasalnya kami terus memantau kondisi pasar. Dan mengingat pemilihan umum tahun depan. Kami ingin melihat perkembangannya terlebih dahulu," ungkap Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto, di Jakarta pada Selasa (17/10/2023).

Dia menjelaskan kemungkinan besar IPO tidak akan dilaksanakan pada tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan, mereka akan mempertimbangkan lebih lanjut.

"Tahun ini mungkin belum, kemungkinan besar pada tahun depan. Semuanya kembali pada faktor-faktor makro yang perlu kami pantau, termasuk pemilihan umum," tambahnya.

1 2
