Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sang Dirut Patrick Walujo Borong Saham GOTO Rp10 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:42 WIB
Sang Dirut Patrick Walujo Borong Saham GOTO Rp10 Miliar
Dirut borong saham GOTO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dirut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Sugito Walujo alias Patrick Walujo memborong saham perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (17/10/2023), Patrick membeli 148,15 juta saham seri A atau dengan persentase kepemilikan saham 0,01%.

"Jumlah saham yang dibeli 148.150.000 lembar saham Seri A yang merupakan saham yang diperoleh melalui transaksi pasar reguler di Bursa Efek Indonesia atau setara dengan 0,01% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan," tulis Patrick dalam pengumuman.

Adapun harga rata-rata pembelian ini adalah Rp67,5 per saham. Sehingga Patrick diperkirakan merogoh kocek sebesar Rp10 miliar dalam transaksi ini dan dilakukan bentuk investasi pribadinya.

"Transaksi dilaksanakan melalui pasar reguler di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2023," ungkap Patrick.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179910/purbaya-J2GK_large.jpg
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645/ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement