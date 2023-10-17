Sang Dirut Patrick Walujo Borong Saham GOTO Rp10 Miliar

JAKARTA – Dirut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Sugito Walujo alias Patrick Walujo memborong saham perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (17/10/2023), Patrick membeli 148,15 juta saham seri A atau dengan persentase kepemilikan saham 0,01%.

"Jumlah saham yang dibeli 148.150.000 lembar saham Seri A yang merupakan saham yang diperoleh melalui transaksi pasar reguler di Bursa Efek Indonesia atau setara dengan 0,01% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan," tulis Patrick dalam pengumuman.

Adapun harga rata-rata pembelian ini adalah Rp67,5 per saham. Sehingga Patrick diperkirakan merogoh kocek sebesar Rp10 miliar dalam transaksi ini dan dilakukan bentuk investasi pribadinya.

"Transaksi dilaksanakan melalui pasar reguler di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2023," ungkap Patrick.