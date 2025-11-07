Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |09:17 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis 9 poin atau 0,11% ke level 8.346,58 pada awal perdagangan Jumat (7/11/2025). Kemudian, IHSG lanjut menguat 0,13% atau 10,80 poin ke level 8.347,86.

Total volume transaksi tercatat 1,19 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp769 miliar dan frekuensi perdagangan mencapai 95.380 kali. Sebanyak 240 saham menguat, 181 saham melemah, dan 535 saham stagnan.

Dari sisi kapitalisasi pasar, Bursa Efek Indonesia mencatat nilai mencapai Rp15.220 triliun. Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan, antara lain LQ45 naik 0,03 persen ke 847,90 dan IDX30 naik 0,17 persen ke 443,54.

Pada pembukaan perdagangan, sektor energi memimpin penguatan dengan kenaikan 0,47 persen, disusul sektor teknologi yang naik 0,40 persen dan sektor kesehatan meningkat 0,39 persen. Sementara itu, sektor barang siklikal dan industri melemah masing-masing 0,55 persen dan 0,20 persen.

Dari daftar saham berkapitalisasi besar, beberapa saham penghuni top gainers LQ45 antara lain PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) naik 2,96 persen ke Rp1.210, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) naik 2,14 persen ke Rp1.430, dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) naik 2 persen ke Rp1.275.

Sementara itu, saham penghuni top losers LQ45 antara lain PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) turun 2,78 persen ke Rp1.400, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) turun 1,53 persen ke Rp2.580, dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) melemah 1,46 persen ke Rp2.700.

(Dani Jumadil Akhir)

