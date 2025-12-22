IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,23 persen ke level 8.629,25 pada perdagangan hari ini, Senin (22/12/2025). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,40 persen ke 8.643,

Pada perdagangan hari ini, terdapat 269 saham di zona hijau, 205 melemah, dan 484 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1 triliun, dengan volume 1,6 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,41 persen ke 857,01, indeks JII menguat 0,52 persen ke 588,33, indeks MNC36 menguat 0,54 persen ke 346,81, dan IDX30 menguat 0,41 persen ke 440,37.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, kesehatan, bahan baku. Sedangkan sektor yang melemah ada konsumer non siklikal, transportasi, properti, industri, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain

PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) naik 24,55 persen di Rp416, PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPSG) menguat 22,93 persen di Rp520, dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) menguat 20,65 persen di Rp167.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 15 persen di Rp374, PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) melemah 14,63 persen di Rp1.050 dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS) turun 14,12 persen di Rp73.



(Dani Jumadil Akhir)