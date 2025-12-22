Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |07:45 WIB
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan pekan ini jelang libur Natal 2025. Perdagangan saham pekan ini singkat hanya 3 hari, yakni 22 hingga 24 Desember, karena 25 dan 26 Desember merupakan hari libur dan cuti bersama Natal 2025.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas David Kurniawan menjelaskan bahwa kelesuan pasar dipicu oleh kombinasi sentimen global dan domestik. 

Naiknya tingkat pengangguran AS ke angka 4,6 persen, kenaikan suku bunga Bank of Japan ke level tertinggi sejak 1995, serta keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga di 4,75 persen menjadi penekan utama.

“Sentimen-sentimen tersebut membuat pergerakan IHSG sedikit lesu,” tegas David dalam risetnya, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Pada pekan ini, perdagangan bursa hanya berlangsung selama tiga hari (22–24 Desember 2025) karena libur Hari Raya Natal, David mengimbau investor untuk sangat mencermati isu terkait Framework Agreement antara Amerika Serikat dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Laporan media internasional menyebutkan adanya potensi kegagalan kesepakatan karena Indonesia dianggap melakukan penarikan komitmen (backtracking).

Meskipun dihantui sentimen negatif, David masih melihat peluang IHSG menyentuh level 9.000 di pengujung tahun jika didukung oleh kebijakan fiskal yang signifikan dan perbaikan kinerja korporasi.

 

