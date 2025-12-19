IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,45 persen ke level 8.657,24 pada perdagangan hari ini, Jumat (19/12/2025). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,25 persen ke 8.639.

Pada perdagagan pagi ini tercatat 262 saham di zona hijau, 175 melemah, dan 521 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp775 miliar, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,35 persen ke 854,70, indeks JII menguat 0,65 persen ke 584,39, indeks MNC36 menguat 0,21 persen ke 346,75, dan IDX30 menguat 0,26 persen ke 440,59.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, teknologi, kesehatan, properti, bahan baku. Sedangkan sektor yang melemah ada konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) naik 24,88 persen di Rp1.330, PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) menguat 28,87 persen di Rp1.230, dan PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF) menguat 19 persen di Rp570.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 14,75 persen di Rp416, PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) melemah 10,71 persen di Rp125 dan PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) turun 10,13 persen di Rp2.750.

(Dani Jumadil Akhir)