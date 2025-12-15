IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,13 Persen ke Level 8.649

, Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:47 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,13 persen atau 10,83 poin ke level 8.649 pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (15/12/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 58,20 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp33,41 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 3,59 juta kali. Adapun, sebanyak 329 saham harganya terkoreksi, 340 saham harganya naik dan 132 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,94 persen, sektor energi tertekan 3,45 persen, sektor infrastruktur turun 1,94 persen, sektor bahan baku turun 1,40 persen, sektor transportasi turun 0,01 persen, sektor properti turun 0,71 persen. Sedangkan sektor kesehatan naik 3,50 persen, sektor industri naik 0,36 persen, sektor keuangan naik 2,20 persen, sektor siklikal naik 0,10 persen dan sektor non siklikal naik 0,50 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT PP Presisisi Tbk (PPRE) naik 34,19 persen ke Rp157, PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) naik 34,03 persen ke Rp256 dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) naik 25,36 persen ke Rp173.