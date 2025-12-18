IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 59,15 poin atau 0,68 persen ke level 8.618 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (18/12/2025).

Pada penutupan perdagangan,, terdapat 266 saham menguat, 431 saham melemah dan 261 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp23,7 triliun dari 26,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,10 persen ke 851,72, indeks JII melemah 0,67 persen ke 580,59, indeks IDX30 menguat 0,41 persen ke 439,45 dan indeks MNC36 menguat 0,36 persen ke 346,01.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, properti, bahan baku, industri, teknologi, kesehatan, infrastruktur dan transportasi. Sedangkan yang menguat ada sektor konsumer non siklikal dan keuangan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) naik 34,62 persen ke Rp140, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) naik 34,46 persen ke Rp199, dan saham PT Hillcon Tbk (HILL) naik 29,08 persen ke Rp182.