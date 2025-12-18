IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 8.678

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau pada perdagangan sesi pertama. Indeks saham naik tipis 0,01% atau 0,96 poin ke level 8.678.

Siang ini, Kamis (18/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,35 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,35 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,66 juta kali. Adapun, sebanyak 294 saham harganya naik, 364 saham harganya turun, dan 141 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,70%, sektor energi turun 1,05%, sektor infrastruktur turun 0,30%, sektor industri turun 0,58%, sektor bahan baku turun 0,20%, sektor properti turun 0,39%, sektor siklikal turun 2,16%. Sedangkan sektor transportasi naik 0,58%, sektor keuangan naik 0,47%, dan sektor non-siklikal naik 0,19%.