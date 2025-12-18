Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 8.678

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:56 WIB
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 8.678
Indeks saham naik tipis 0,01% atau 0,96 poin ke level 8.678. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau pada perdagangan sesi pertama. Indeks saham naik tipis 0,01% atau 0,96 poin ke level 8.678.

Siang ini, Kamis (18/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,35 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,35 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,66 juta kali. Adapun, sebanyak 294 saham harganya naik, 364 saham harganya turun, dan 141 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,70%, sektor energi turun 1,05%, sektor infrastruktur turun 0,30%, sektor industri turun 0,58%, sektor bahan baku turun 0,20%, sektor properti turun 0,39%, sektor siklikal turun 2,16%. Sedangkan sektor transportasi naik 0,58%, sektor keuangan naik 0,47%, dan sektor non-siklikal naik 0,19%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190581//ihsg-GXkx_large.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Melaju ke Level 8.705
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190413//ihsg-RjWZ_large.jpg
IHSG Sesi I Kokoh di Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190375//ihsg-tAlg_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.713 Jelang Pengumuman BI Rate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190239//ihsg_ditutup_menguat-zZad_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190186//ihsg-S0Ex_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.649, Transaksi Rp19,6 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190149//ihsg-cnZS_large.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 8.696 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement