IHSG Berhasil Rebound ke Jalur Hijau, Ini Respons Menko Airlangga

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan masuk ke jalur hijau pada perdagangan Selasa (3/2/2026).

Menanggapi performa positif ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kepercayaan investor mulai kembali seiring dengan bergulirnya agenda reformasi integritas pasar modal yang sangat masif.

Airlangga menyoroti kembalinya aliran modal asing (net inflow) sebagai bukti bahwa pasar merespons positif langkah-langkah transparansi yang diambil pemerintah dan otoritas bursa.

"Kalau kemarin kita lihat lebih dari 600 billion itu net inflow asing. Jadi 2 minggu terakhir net outflow tapi kemarin net inflow. Dan pagi ini masuk jalur hijau," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Airlangga merinci tiga poin krusial dalam reformasi pasar modal yang menjadi motor penggerak kepercayaan pasar saat ini. Pertama, pemerintah mendorong peningkatan jumlah saham beredar di publik guna memastikan pasar lebih likuid dan kompetitif.

"Reform pasar modal kan tadi saya sudah sampaikan. Bahwa tentu ada beberapa hal yang penting yaitu peningkatan daripada likuiditas dari minimal 7,5 atau 10 sampai dengan 15 persen (free float),” katanya.

Menurut Airlangga, disclosure mulai 1 persen dengan standar transparansi kini diperketat. Jika sebelumnya hanya pemegang saham di atas 5 persen yang wajib dibuka identitasnya, kini batas tersebut diturunkan hingga level 1 persen, termasuk pengungkapan pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficiary Owner).