Sah! Jeffery Hendrik Resmi Jadi Pjs Dirut BEI

JAKARTA - Jeffrey Hendrik resmi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggantikan Iman Rachman yang sebelumnya telah mengundurkan diri.

Hal tersebut seperti dikonfirmasi oleh Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI, Sunandar. Penunjukan Jeffery Hendrik telah disetujui melalui mekanisme internal yang digelar pada hari Jumat 30 Januari lalu.

"(Sudah ada keputusan untuk Pjs) Sudah, Pak Jeffrey. Jadi keputusan radir (rapat direksi) pada hari Jumat langsung," ujar Sunandar saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebelumnya, Iman Rachman resmi mengundurkan diri pada Jumat 30 Januari 2026 lalu. Keputusan ini diambil setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8 persen dan sempat mengalami trading halt selama 2 hari berturut-turut pada 28-29 Januari 2026. Iman mengatakan, pengunduran diri ini bentuk tanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan di pasar.

"Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal, semoga setelah ini pasar modal kita lebih baik lagi. Saya percaya ini bentuk tanggung jawab saya, sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mudah-mudahan bursa kita yang hari ini membaik akan terus membaik," kata Iman.