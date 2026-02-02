Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tren IHSG Melemah, Waktu yang Tepat Serok Saham Fundamental?

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |18:10 WIB
Tren IHSG Melemah, Waktu yang Tepat Serok Saham Fundamental?
IHSG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - IHSG pada Senin ini (2/2/2026) dibuka melemah, tetapi saham-saham dengan fundamental bagus malah menguat atau diakumulasi.

Praktisi Pasar Modal, Hans Kwee mengatakan, pelemahan saham terkonsentrasi pada saham-saham yang terpengaruh kebijakan MSCI dan upaya OJK melakukan Percepatan Reformasi Integritas. 

"Nampaknya pelaku pasar ritel sedang melakukan Market Detox dan melakukan penjualan mengantisipasi risiko pada saham-saham yang terimbas kebijakan MSCI dan perbaikan cepat yang akan OJK dan SRO lakukan," katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (2/2/2026).
 
Sebaiknya, lanjut Dia, pelaku pasar ritel jangan panik, dan melakukan akumulasi pada saham-saham yang berfundamental bagus.

1. Reformasi Pasar Modal

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan stakeholder terkait menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi pasar modal secara menyeluruh.

Ada delapan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Delapan rencana aksi ini dikelompokkan ke dalam empat klaster. Klaster pertama adalah kebijakan baru free float, klaster kedua adalah transparansi. Sementara klaster ketiga adalah tata kelola dan enforcement, serta klaster keempat adalah sinergitas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199137/ketua_kadin-O4VP_large.jpg
Isu Saham Gorengan Jadi Sorotan, Ketum Kadin: Pentingnya Edukasi Investor Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199125/ihsg-sNFa_large.jpg
Airlangga Ungkap Investor Asing Mulai Percaya Reformasi Bursa, IHSG Anjlok Efek FOMO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199121/coo_danantara-lGiQ_large.jpg
Banyak Saham Merah di Perdagangan Hari Ini, Begini Respons COO Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199079/bei-2USN_large.jpg
Beda dari Purbaya, BEI: Belum Ada Pjs Dirut Pengganti Iman Rachman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199054/ihsg_sesi_i-YNud_large.jpg
IHSG Sesi I Masih Anjlok ke Level 7.887
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199050/mensesneg-apbw_large.jpg
Istana Ungkap Respon Presiden Prabowo pada IHSG Anjlok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement