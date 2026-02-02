Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Beda dari Purbaya, BEI: Belum Ada Pjs Dirut Pengganti Iman Rachman

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:03 WIB
Beda dari Purbaya, BEI: Belum Ada Pjs Dirut Pengganti Iman Rachman
Beda dari Purbaya, BEI: Belum Ada Pjs Dirut Pengganti Iman Rachman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan hingga saat ini belum ada penunjukan secara resmi pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI pasca mundurnya Iman Rachman pada pekan lalu, Jumat (30/1).

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, hingga saat ini manajemen belum bisa mengumumkan siapa sosok pengganti sementara pejabat sementara. Sebab ada beberapa proses yang dilakukan sebelum penunjukan resmi pejabat sementara.

"Kami masih belum dapat mengeluarkan pernyataan resmi karena masih terdapat proses yang masih harus dijalankan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (2/2/2025).

Meski demikian, Kautsar mengatakan proses operasional sementara masih tetap berjalan normal sambil penunggu pengumuman resmi penunjukan Direktur Utama sementara Bursa Efek Indonesia. 

"Kami memastikan proses pengambilan keputusan dan operasional masih berjalan dengan normal dan tidak terganggu terkait hal ini," tambahnya.

Pernyataan Purbaya

Pernyataan ini berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya mengonfirmasi penunjukan Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pasca-pengunduran diri Iman Rachman, guna menjaga stabilitas operasional bursa di tengah dinamika pasar yang tinggi.

Jeffrey yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan BEI, akan memimpin delegasi bursa dalam pertemuan krusial dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2/2026). Menkeu menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang penuh kepada manajemen bursa untuk menyelesaikan isu transparansi secara mandiri.

“Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam.

“Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah nggak ikut campur,” imbuhnya.

 

