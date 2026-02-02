Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Danantara Akan Borong Saham, Ini Kriteria Emiten yang Jadi Incaran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |11:16 WIB
Danantara Akan Borong Saham, Ini Kriteria Emiten yang Jadi Incaran
Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir (Foto: Okezone)
JAKARTA - Danantara Indonesia menyatakan akan terus melakukan pembelian saham-saham lokal dalam waktu dekat. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menyebut aktivitas investasi akan mulai digelontorkan secara aktif melalui manajer investasi yang telah ditunjuk.

Pandu menegaskan, Danantara akan bersikap selektif dalam menempatkan dana investasi, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental baik.

"Kita ingin masukkan investment. Perusahaan-perusahaan memiliki fundamental yang sangat baik, company yang sangat baik, dengan valuasi yang menarik, dan terakhir likuiditas yang bagus. Itu juga sangat penting," kata Pandu Pandu saat dijumpai di BEI dikutip, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, Pandu mengungkapkan sekitar 50% portofolio investasi Danantara akan ditempatkan di dalam negeri. 

Namun, alokasi tersebut tidak sepenuhnya masuk ke pasar saham.

"Sebagian akan ada di pasar modal. Tentu kita ingin berpihakan pada pasar modal Indonesia. Kita bisa masuk baik di bond ataupun di equity," jelas Pandu.

 

