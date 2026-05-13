OJK Sebut Reformasi Pasar Modal Jadi Penyebab Saham Keluar dari MSCI

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengakui bahwa salah satu penyebab saham-saham yang dikeluarkan dari indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) karena sejumlah agenda reformasi integritas pasar modal.

"Hasil rebalancing dari MSCI yang diumumkan hari ini tentu ini menjadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas yang kita hadirkan," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Hasan mengatakan, agenda tersebut membuat para penyedia indeks global maupun investor mengantongi informasi lebih dalam dari saham-saham di Indonesia. Sehingga para investor maupun penyedia indeks provider global melakukan rebalancing penghitungan saham-saham Indonesia dimasukan dalam indeks.

"Kemudian tidak lagi dinilai memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh index provider global, sehingga tentu konsekuensinya ada sebagian saham yang kemudian keluar dari anggota index," tambah Hasan.

Oleh sebab itu, Hasan mengatakan dalam agenda transformasi integritas pasar modal akan terjadi koreksi terhadap sejumlah harga saham. Namun kondisi ini dipastikan hanya bersifat jangka pendek, untuk pertumbuhan pasar modal yang lebih baik kedepannya.

"Para pengamat dan analis juga sudah memandang bahwa apa yang dilakukan secara struktural ini tentu memiliki implikasi jangka pendek berupa katakanlah penurunan harga-harga saham. Penurunan di jangka pendek ini tentu menjadi konsekuensi yang sudah kita perhitungkan dan perkirakan sejak awal," sambungnya.