Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Istana Ungkap Respon Presiden Prabowo pada IHSG Anjlok

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:26 WIB
Istana Ungkap Respon Presiden Prabowo pada IHSG Anjlok
Mensesneg Ungkap Respon Presiden Prabowo pada IHSG Anjlok (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa kembali pulih pada hari ini, usai sebelumnya anjlok pada pekan lalu.

“Bismillah hari ini bisa naik. Bismillah. Ya, bismillah. Hari ini, bismillah, kita harus optimis, kita harus yakin. Kan itu untuk kepentingan kita semua ya,” kata Prasetyo sebelum menghadiri acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Prasetyo menegaskan permasalahan mengenai IHSG sudah dijelaskan dalam konferensi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga pejabat sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kita harapkan dengan kejadian kemarin menjadi momentum untuk kita memperbaiki pasar bursa kita, regulasi-regulasi kita perbaiki, beberapa hal sesuai dengan petunjuk bapak presiden kemudian diambil keputusan untuk kita mereformasi diri, memperbaiki diri supaya pasar saham kita menjadi lebih terbuka, lebih transparan, kredibel, dengan harapan ini akan memiliki kelas setara dengan pasar-pasar bursa lain di dunia,” kata Prasetyo.

Dia kembali menegaskan harapan dan doanya agar IHSG kembali pulih bahkan naik. “Doanya, bismillah IHSG meroket,” paparnya.

Sementara itu ditanya mengenai bagaimana respons Presiden Prabowo saat mengetahui anjloknya IHSG pada pekan lalu, apakah marah atau tidak? Pras menegaskan tidak.

“Enggak ya, seharusnya kan begini, kita semua kan harusnya begitu ya, bukan hanya presiden,” kata Prasetyo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199032/danantara-i5JL_large.jpg
Danantara Akan Borong Saham, Ini Kriteria Emiten yang Jadi Incaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198935/presiden_prabowo-S8r9_large.jpg
4 Fakta Prabowo Pantau Langsung IHSG Anjlok hingga Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3198994/rosan-NZzO_large.jpg
Investor Asing Jadi Pemegang Saham BEI? Ini Penjelasan Bos Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198950/menkeu_purbaya-idNS_large.jpg
Pjs Dirut BEI dan Pimpinan OJK Temui MSCI Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198949/ihsg_hari_ini-DiYh_large.jpg
Sinyal Positif dari Investor Asing, IHSG Diproyeksi Rebound Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198946/ceo_danantara_rosan-gG8Z_large.jpg
Pasar Modal Indonesia Terbesar di ASEAN, Rosan Tekankan Transparansi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement