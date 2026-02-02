Istana Ungkap Respon Presiden Prabowo pada IHSG Anjlok

BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa kembali pulih pada hari ini, usai sebelumnya anjlok pada pekan lalu.

“Bismillah hari ini bisa naik. Bismillah. Ya, bismillah. Hari ini, bismillah, kita harus optimis, kita harus yakin. Kan itu untuk kepentingan kita semua ya,” kata Prasetyo sebelum menghadiri acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Prasetyo menegaskan permasalahan mengenai IHSG sudah dijelaskan dalam konferensi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga pejabat sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kita harapkan dengan kejadian kemarin menjadi momentum untuk kita memperbaiki pasar bursa kita, regulasi-regulasi kita perbaiki, beberapa hal sesuai dengan petunjuk bapak presiden kemudian diambil keputusan untuk kita mereformasi diri, memperbaiki diri supaya pasar saham kita menjadi lebih terbuka, lebih transparan, kredibel, dengan harapan ini akan memiliki kelas setara dengan pasar-pasar bursa lain di dunia,” kata Prasetyo.

Dia kembali menegaskan harapan dan doanya agar IHSG kembali pulih bahkan naik. “Doanya, bismillah IHSG meroket,” paparnya.

Sementara itu ditanya mengenai bagaimana respons Presiden Prabowo saat mengetahui anjloknya IHSG pada pekan lalu, apakah marah atau tidak? Pras menegaskan tidak.

“Enggak ya, seharusnya kan begini, kita semua kan harusnya begitu ya, bukan hanya presiden,” kata Prasetyo.