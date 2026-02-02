Danantara Lirik Saham Potensial Usai Diskusi OJK-BEI dengan MSCI

Terdapat aset yang dianggap “uninvestable”, yang menjadi acuan investor dalam mengambil keputusan berdasarkan laporan MSCI. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto).

JAKARTA – Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan hasil pertemuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini. Dari pertemuan daring tersebut, Pandu mengidentifikasi sejumlah saham potensial yang siap disuntik investasi.

Pandu menjelaskan bahwa terdapat aset yang dianggap “uninvestable”, yang menjadi acuan investor dalam mengambil keputusan berdasarkan laporan MSCI.

"Untuk saham-saham yang memiliki ciri-ciri, pertama fundamental yang baik, kedua likuiditas yang baik, dan ketiga valuasi serta cash flow yang baik," kata Pandu di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Meski begitu, Pandu merujuk pada 20 saham teratas yang mencatatkan kenaikan serta 20 saham yang berada dalam kondisi sebaliknya. Menurutnya, kondisi ini perlu dicermati secara hati-hati, karena bukan hanya terjadi di pasar saham Indonesia.

"Jadi ini juga perlu dilihat secara makro, bukan hanya di level Indonesia saja," ujarnya.