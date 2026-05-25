HOME FINANCE SMART MONEY

Tips MotionTrade: Ini Cara Membaca Kode dalam Waran Terstruktur

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:36 WIB
JAKARTA - Instrumen waran terstruktur menawarkan peluang keuntungan dari pergerakan harga saham acuan dengan modal yang relatif lebih kecil. Namun, sebelum mulai bertransaksi, ada baiknya investor terlebih dahulu mengetahui cara membaca kode digit dari waran terstruktur. 

Kode waran terstruktur terdiri dari 10 digit. Contohnya, ANTMYUCN6A. Kode ini sekilas terlihat rumit bagi orang awam atau investor pemula yang ingin berinvestasi waran terstruktur. Setiap huruf dan angka memiliki arti tertentu. 

MotionTrade telah merangkum cara mudah membaca 10 digit kode waran terstruktur berikut:

Digit 1-4
Kode saham yang menjadi underlying waran terstruktur. Pada contoh kode ANTMYUCN6A, waran terstruktur diterbitkan atas underlying berupa saham dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). 

Digit 5-6 
Kode broker anggota bursa yang menjadi penerbit waran terstruktur. Dalam hal ini, waran terstruktur tersebut diterbitkan oleh anggota bursa dengan kode broker YU.

Digit 7 
Tipe waran terstruktur yaitu Call (C) atau Put (P). Pada contoh di atas, waran terstruktur yang diterbitkan adalah tipe Call. 

Digit 8-9 
Bulan dan tahun jatuh tempo waran terstruktur. Untuk kode bulan mengikuti format kode internasional yang umumnya digunakan untuk produk non saham, dengan format sebagai berikut: Januari (F), Februari (G), Maret (H), April (J), Mei (K), Juni (M), Juli (N), Agustus (Q), September (U), Oktober (V), November (X), Desember (Z). 

Sementara itu, kode tahun menunjukkan digit terakhir dari tahun di mana waran terstruktur tersebut jatuh tempo. Pada contoh kode N6 di digit ke-8 dan ke-9, dapat dibaca bahwa waran terstruktur akan jatuh tempo pada bulan Juli 2026. 

Digit 10 
Kode unik yang berfungsi untuk membedakan apabila lebih dari satu waran terstruktur memiliki spesifikasi yang mirip namun tetap terdapat sedikit perbedaan.

 

