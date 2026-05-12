Tips MotionTrade: 4 Alasan Kenapa Harus Coba Investasi ETF

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Diversifikasi portofolio adalah prinsip penting dalam investasi, yaitu menyebarkan dana ke berbagai instrumen agar risiko tidak terpusat pada satu aset. Namun, untuk membangun portofolio yang beragam, investor biasanya membutuhkan modal yang cukup besar. Hal ini sering menjadi kendala bagi investor muda yang masih memiliki dana terbatas.

Ada produk investasi seperti Exchange Traded Funds (ETF) yang memungkinkan investor memiliki portofolio terdiversifikasi dengan modal lebih kecil. ETF juga memiliki berbagai keunggulan lain yang membuatnya cocok untuk investor pemula atau investor muda. MotionTrade telah merangkum 4 alasan mengapa investor pemula dapat mencoba berinvestasi ETF, yaitu:

1. Diversifikasi Otomatis

Dengan ETF, Anda bisa memiliki portofolio yang sudah tersebar di berbagai sektor perusahaan hanya dengan satu transaksi. Diversifikasi otomatis ini membuat portofolio Anda tetap seimbang bahkan ketika satu sektor atau instrumen sedang melemah.

2. Fleksibilitas Transaksi

Tidak seperti reksa dana konvensional yang hanya bisa dicairkan pada akhir hari bursa dengan harga NAB (Nilai Aktiva Bersih) penutupan, ETF diperdagangkan langsung di bursa saham sepanjang jam perdagangan berlangsung. Ini berarti Anda bisa membeli dan menjual ETF kapan saja selama pasar buka, dengan harga yang bergerak secara real time.