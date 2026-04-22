HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Diversifikasi Investasi dengan Exchange Traded Fund

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |16:00 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Berbagai pilihan instrumen tersedia bagi investor dalam mengelola portofolio. Salah satu instrumen yang bisa dimanfaatkan adalah Exchange Traded Fund atau ETF. Produk instrumen ini merupakan investasi yang menggabungkan karakteristik saham dan reksa dana. Secara sederhana, ETF adalah kumpulan aset seperti saham, obligasi, atau komoditas yang diperdagangkan di bursa efek layaknya saham perusahaan.

Bagi investor pemula yang ingin berinvestasi produk ETF, memahami perbedaan antara ETF dan reksa dana saham menjadi hal yang penting. Dengan pemahaman tersebut, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio secara lebih optimal. Lantas, apa saja yang membedakan ETF dengan reksa dana saham? MotionTrade telah merangkum empat perbedaannya, yaitu:

1. Cara Transaksi

ETF diperdagangkan langsung di bursa efek seperti saham, sehingga bisa dibeli dan dijual kapan saja selama jam perdagangan. Sementara itu, reksa dana hanya bisa dibeli atau dicairkan melalui manajer investasi atau agen penjual, dan transaksi biasanya diproses berdasarkan harga NAB (Nilai Aktiva Bersih) di akhir hari.
 
2. Harga dan Transparansi

Harga ETF berubah secara real-time mengikuti pergerakan pasar, sama seperti saham. Investor bisa melihat harga secara langsung. Sebaliknya, reksa dana hanya memiliki satu harga per hari yang dihitung setelah pasar tutup.

 

