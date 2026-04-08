Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Strategi Cerdas Menghadapi Pasar Modal Bearish

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |11:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap serta didukung dengan aplikasi online trading MotionTrade.

Ketika pasar modal mengalami penurunan, banyak investor merasa cemas dan khawatir akan kerugian. Pergerakan harga yang tajam memang menimbulkan ketidakpastian, namun kondisi ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, momen seperti ini bisa dimanfaatkan oleh investor yang cermat untuk meninjau strategi dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Kondisi pasar yang terus menurun dikenal sebagai istilah bearish. 

Beberapa penyebab umum meliputi sentimen negatif dari investor, misalnya kekhawatiran tentang masa depan ekonomi atau berita buruk, ketidakpastian geopolitik, perang, pandemi, atau perubahan kebijakan mendadak juga bisa mengakibatkan pasar menjadi bearish. MotionTrade telah merangkum 3 strategi investasi yang dapat diterapkan saat menghadapi pasar bearish, yaitu:

1. Jangan Membeli Saham yang Memiliki Fundamental Kurang Baik

Di tengah ketidakpastian, pilihlah instrumen dengan fondasi bisnis yang kokoh. Untuk pasar saham, lakukan analisis fundamental dengan melihat laporan keuangan perusahaan, prospek bisnis jangka panjang, dan utang yang sehat.

2. Menerapkan Strategi Investasi Bertahap

Anda bisa menerapkan strategi Dollar Cost Averaging (DCA) atau investasi rutin dengan nominal tetap setiap periode. Strategi ini melatih disiplin dan mengurangi stres karena fluktuasi pasar.

3. Pilih Instrumen yang Lebih Stabil

Dalam kondisi IHSG melemah, investor dapat mempertimbangkan instrumen yang relatif lebih stabil, seperti Reksa Dana Pasar Uang (RDPU). Instrumen ini umumnya memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham dan cocok untuk menjaga likuiditas sekaligus kestabilan nilai investasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement