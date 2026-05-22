MNC Sekuritas Dorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah melalui Sharia Investment Week 2026

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah.



MNC Sekuritas turut mendukung agenda tahunan Sharia Investment Week (SIW) yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid pada Kamis (21/5/2026) hingga Sabtu (23/5/2026).



Dalam sambutannya, Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Dari 956 saham yang tercatat, sekitar 70% di antaranya merupakan saham syariah. Selain itu, dari lebih dari Rp12.000 triliun kapitalisasi pasar, sekitar 59% berasal dari saham syariah.



“Melalui inovasi yang juga dilakukan oleh para anggota bursa melalui SOTS, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengembangkan sistem perdagangan online untuk saham syariah. Inovasi dan kerja keras ini juga diapresiasi oleh dunia internasional. Tentu ini semua adalah capaian kita bersama karena merupakan hasil kolaborasi dalam ekosistem pasar modal syariah Indonesia,” ujar Jeffrey.



Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina dalam keterangan tertulisnya, menuliskan bahwa melalui platform online trading MotionTrade, investor dapat dengan mudah mengakses berbagai instrumen pasar modal syariah, termasuk berdonasi. Adapun jumlah investor syariah di MNC Sekuritas menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, jumlah investor syariah tumbuh 39% secara YoY dibandingkan tahun sebelumnya.



“Peningkatan ini mencerminkan akselerasi signifikan dalam adopsi layanan investasi syariah serta menunjukkan semakin kuatnya komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang mudah diakses, sekaligus mendukung peningkatan literasi serta inklusi pasar modal syariah di Indonesia,” kata Susy.