Tips MotionTrade: Mengenal Istilah Penting dalam Waran Terstruktur

Di tengah berkembangnya pasar modal Indonesia, investor kini memiliki semakin banyak pilihan instrumen untuk mengoptimalkan portofolio investasi. Tidak hanya saham, salah satu produk yang bisa dijadikan investasi adalah waran terstruktur. Instrumen ini menawarkan peluang keuntungan menarik dengan modal relatif lebih kecil, namun juga disertai risiko yang perlu dipahami dengan baik.

MotionTrade telah merangkum istilah dasar yang perlu investor ketahui sebelum memutuskan berinvestasi pada produk ini, yaitu:

1. Underlying

Underlying merupakan aset yang menjadi dasar waran terstruktur, umumnya berupa saham yang termasuk dalam indeks IDX80.

2. Jatuh Tempo

Jatuh tempo adalah tanggal berakhirnya masa berlaku waran. Setelah tanggal ini, waran tidak lagi dapat diperdagangkan dan akan diselesaikan. Umumnya, periode jatuh tempo berkisar antara 2 bulan hingga 2 tahun sejak penerbitan.

3. Rasio Waran

Rasio menunjukkan jumlah waran yang dibutuhkan untuk mewakili satu unit underlying. Misalnya, rasio 5:1 berarti 5 waran setara dengan 1 saham.