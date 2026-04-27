Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Penumpang

Kereta rel listrik (KRL) ditabrak Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Okezone.com/X)

JAKARTA - Kereta rel listrik (KRL) ditabrak Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

KAI Commuter menyatakan masih fokus melakukan penanganan di lokasi kejadian.

“Selamat malam. Betul. Saat ini kami masih fokus penanganan di lokasi terlebih dahulu,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, Senin (27/4/2026).

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait korban jiwa maupun penyebab pasti insiden tersebut.

Informasi awal kejadian beredar melalui media sosial, salah satunya dari akun X @sahabat_kereta, yang menyebut insiden terjadi sekitar pukul 20.55 WIB.