MNC Sekuritas Gandeng MNC Bank Gelar Kompetisi MotionTrade Billionaires Games The Ultimate Virtual Trading War

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Bank sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan MotionTrade Billionaires Games "The Ultimate Virtual Trading War”. Kompetisi ini merupakan ajang edukatif yang dirancang khusus bagi pelajar SMA/sederajat serta mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Melalui ajang ini, peserta dapat mengakses simulasi trading virtual untuk mempelajari strategi investasi dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bersaing sebagai trader terbaik.

Peserta berkesempatan untuk meraih hadiah senilai total belasan juta rupiah, yaitu:

- Juara 1: Rp5.000.000

- Juara 2: Rp3.000.000

- Juara 3: Rp2.000.000

- Juara 4 – 10: Rp500.000

Masing-masing pemenang juga akan mendapatkan Sertifikat Penghargaan.

Untuk berpartisipasi, peserta diwajibkan mendaftar dalam format tim yang terdiri dari dua orang, membuka akun MotionTrade dan RDN MNC Bank, dan melakukan top up sebesar Rp50.000 per akun peserta yang akan dikonversi ke portofolio Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) di MotionTrade.

Adapun untuk rangkaian kompetisi ini adalah sebagai berikut:

Pendaftaran: 12 Maret - 15 April 2026

Trading Competition: 20 April - 26 Mei 2026

Semi Final ( Paper Submission ): 4 - 12 Juni 2026

Penilaian Semi Final: 15 - 23 Juni 2026

Pengumuman Finalis: 24 Juni 2026

Grand Final: 8 Juli 2026