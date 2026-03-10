Sosialisasikan Gaya Hidup Sehat, MNC Sekuritas Dukung MS Glow for Men Malang Half Marathon 2026

JAKARTA - MNC Sekuritas turut mendukung komitmen gaya hidup sehat sekaligus mendorong pengembangan sport tourism di Indonesia yang diinisiasi oleh MS Glow For Men melalui penyelenggaraan MS Glow For Men Malang Half Marathon 2026.

Kegiatan ini rencananya akan digelar pada Minggu (26/4/2026) di Kota Malang, Jawa Timur. MS Glow For Men Malang Half Marathon 2026 menargetkan 7.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang akan mengikuti tiga kategori lomba, yakni Half Marathon, 10K, dan 5K.

Menjelang pelaksanaannya, rangkaian kegiatan diawali dengan konferensi pers yang menghadirkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga figur publik yang turut mendukung kesuksesan event ini.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam jumpa pers pada Senin (9/3/2026) antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, serta Raffi Ahmad yang merupakan Brand Ambassador MS Glow For Men sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Founder MS Glow For Men Gilang Widya Pramana menyampaikan bahwa penyelenggaraan event ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus mengampanyekan gaya hidup sehat melalui gerakan #BeraniPunyaPassion.

“Malang memiliki potensi yang luar biasa. Selain dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Malang juga memiliki komunitas lari yang sangat aktif. Kami ingin menghadirkan event yang bukan hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gilang.