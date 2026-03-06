Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ciptadana Asset Management dan JPFA Meriahkan Acara MNC Sekuritas Corporate Forum 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |11:16 WIB
Ciptadana Asset Management dan JPFA Meriahkan Acara MNC Sekuritas Corporate Forum 2026
Investor Gathering 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Dalam rangkaian Corporate Forum 2026, MNC Sekuritas menggandeng Ciptadana Asset Management dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) pada Kamis (5/3/2026). Materi edukasi disampaikan oleh Direktur Ciptadana Asset Management Herdianto Budiarto dan Head of Investor Relations and Sustainability JPFA Elvina Apandi Hermansyah.

Direktur Ciptadana Asset Management Herdianto Budiarto menyampaikan bahwa indeks MSCI kerap digunakan sebagai benchmark untuk mengukur potensi dan kinerja hasil investasi pada produk reksa dana saham.

“Keberadaan indeks global seperti MSCI memberikan gambaran yang lebih objektif bagi investor dalam menilai pergerakan pasar saham serta potensi imbal hasil dari portofolio investasi yang dimiliki. Selain itu, indeks tersebut juga menjadi acuan bagi manajer investasi dalam menyusun strategi pengelolaan portofolio agar tetap kompetitif di tengah dinamika pasar,” ujar Herdianto.

Head of Investor Relations and Sustainability JPFA Elvina Apandi Hermansyah mengatakan bahwa JPFA mengapresiasi kegiatan Corporate Forum ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat membawa wawasan baru bagi investor.

 

