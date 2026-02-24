Kupas Tuntas MNC Sharia Investment Festival 2026 Ramadan dan Financial Planning: Strategi Reksa Dana yang Tepat di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk merencanakan dan mengelola keuangan secara bijak. Bagi para investor pemula, inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan investasi yang menguntungkan. Salah satunya adalah berinvestasi reksa dana syariah. Reksa dana syariah merupakan salah satu bentuk investasi untuk menjaga aset agar tidak tergerus inflasi.

Saat ini pilihan jenis reksa dana syariah sudah semakin banyak. Ada reksa dana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah pasar uang, dan lain sebagainya.

Hal ini memudahkan calon investor untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Lantas, strategi reksa dana yang mana yang tepat untuk dipilih?

Jangan lewatkan THR Live “Ramadan & Financial Planning: Strategi Reksa Dana yang Tepat” pada Selasa (24/2/2026) pukul 15.00 WIB bersama Coordinator Marketing & Customer Handling Capital Asset Management Lius Pangestu dan dipandu oleh APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi. Saksikan melalui Instagram @mncsekuritasid.